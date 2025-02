Bjelica: Prijavljeno 117 naučnih i stručnih radova

Podgorica, (MINA) – Za Međunarodnu naučnu konferenciju Crnogorske sportske akademije (CSA) do sada je prijavljeno 117 naučnih i stručnih radova od 243 autora i koautora sa tri kontinenta, saopštio je organizator tog naučnog skupa.

Naučna konferencija Sport, fizička aktivnost i zdravlje – savremene perspektive, biće održana 3. do 6. aprila 2025. godine u Cavtatu.

Poznati svi plenarni predavači na konferenciji : Sport , fizička aktivnost i zdravlje – savremene perspektive

Predsjednik CSA Duško Bjelica da su poznati svi plenarni predavači na konferenciji.

On je najavio da su među predavačima Robert Šnajder (Državni univerzitet u Njujorku, Vjekoslav Cigrovski (KIF Zagreb), Ivan Perić (KIF Osijek), Janez Vodičar i Karmen Šibanc (Fakultet sporta Ljubljana), Arben Kacuri – Univerzitet sporta Tirana, Terezija Kovalik Slančova (Fakultet sporta Univerziteta u Prešovu.

Dolazak su potvrdili i Jernej Pajek (konsultant interne medicine i nefrolog iz Univerzitetskog medicinskog centra iz Ljubljane), Marijana Gets Kesić (programska asistentkinja Sveučilišta iz Splita), Ahsen Bujukaslan (Fakultet zdravstvenih studija iz Istanbula), i Damir Sekulić sa Kineziološkog fakulteta u Splitu.

Najavljeno je da će najkvalitetniji radovi prezentovani u Cavtatu naći svoje mjesto u međunarodno priznatim naučnim časopisima Sport mont i Montenegrin Jurnal of Sports Science and Medicine.

