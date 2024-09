Bez pobjednika u duelu pionira Crne Gore i Albanije

Podgorica, (MINA) – Pionirske fudbalske reprezentacije Crne Gore i Albanije igrale su danas u Podgorici neriješeno 2:2, u prvom od dva prijateljska meča.

Gosti su, nakon dobrih šansi Alekse Cauševića i Nikole Vukoja, poveli pogotkom Hadžija Rene u 23. minutu.

Poravnao je Luka Vušurović u 31. minutu, da bi do kraja poluvremena Crna Gora još u tri navrata mogla do pogotka.

Do novog vođstva Albanija je stigla u 50. minutu, ponovo preko Rene.

Konačan rezultat postavio je Vukoje iz jedanaesterca u 79. minutu.

Selektor Minja Ljumović kazao je da su njegovi izabranici u prvom poluvremenu od pet stopostotnih prilika za postizanje gola morali da iskoriste bar tri situacije, navodeći da je jedna bila na praznu mrežu.

“Dobro smo počeli meč, u visokom presingu na polovinu protivnika, iz čega smo i stvarali šanse. Ponovo se dešavaju identične greške kao u prošlom meču u Bugarskoj, gdje previše prostora ostavljamo između linija tima protivniku. Prvi gol smo primili iz našeg kornera i slabe reakcije naših fudbalera kod ofanzivnih prekida”, rekao je Ljumović.

Prema njegovim riječima, crnogorski fudbaleri u nastavku nijesu bili na nivou igre iz prvog dijela, što se tiče ofanzivnih detalja i stvaranja prilika za postizanje gola.

“Ponovo smo morali da se vraćamo u meč iz minusa, nakon naše greške u zadnjoj liniji tima. Na kraju, kad već nismo iskoristili veliki broj prilika i gdje smo dva puta jurili gol minusa, dobro je došao i neriješeni rezultat”, kazao je Ljumović.

Naredni duel biće odigran u Skadru, 26. septembra (16.00).

