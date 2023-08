Bez medalje prvog takmičarskog dana

Podgorica, (MINA) – Tekvondo reprezentacija Crne Gore bez medalje završila je prvi takmičarski dan Evropskog prvenstva za juniore i seniore u Estoniji.

Najbliži pobjedničkom postolju bio je Zinedin Bećović, koji je tijesnom razlikom izgubio u borbi za odličje.

Prethodno je ostvario dva trijumfa.

Prvo kolo bilo je kobno za Anđelu Berišaj, koja se oprobala u seniorskoj konkurenciji, kao i za juniorke Andreu Komatinu i Anju Radević, dok je Vasilije Nestorović zaustavljen u drugom.

Sjutra nastupaju senior Vasilije Peruničić i juniori Arta Ismailaga, Sebastijan Dusevic, Mario Vukovic i Benan Jusufđokaj.

U subotu će na borilište Andrea Berišaj, Anđela Berišaj, Ognjen Komatina, Isra Jusufđokaj i Aurora Vuljaj.

Crnogorski tim čini 14 takmičara iz tekvondo klubova Besa, Montenegro stars, Ulcinj, S3 i Olimp.

Predvode ga treneri Radojica Vuletić, Fikret Dušku, Vlado Stanišić i Balša Radunović.

Dio reprezentacije u nedjelju će nastupiti na turniru G klase, Talin Open G1 i pokušati da prikupiti dragocjene bodove za svjetsku rang listu.

Na tom turniru učestvovaće članica Bese Anđela Berišaj i Zinedin Bećović iz podgoričkog kluba S3.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS