Bez medalje prvog takmičarskog dana

Podgorica, (MINA) – Karate reprezentacija Crne Gore prvi takmičarski dan Svjetskog prvenstva za kadete, juniore i mlađe seniore u Konji završila je bez medalje.

Crnogorski predstavnici u katama nastup su završili u prvom krugu, dok su takmičari u borbama ostvarili tri pobjede.

U kadetskoj konkurenciji, Benjamin Aljošević bio je peti (21,78), dok je Katarina Vlahović kao šestoplasirana završila nastup u grupi (22,46 boda).

Junior Lazar Sekulić podijelio je peto mjesto u grupi (22,22), dok je juniorka Mila Marković završila kao desetoplasirana (19,42).

Mlađi senior Kenan Nikočević sa 22,04 boda bio je šestoplasirani u grupi.

Aljošević je nastupio i u borbama, u kategoriji do 52 kilograma, i na startu izgubio od Sergija Mhitarianija iz Gruzije.

Borba je završena neriješeno (1:1), ali je nastavak takmičenja izborio Gruzijac zahvaljujući pravilu prvog osvojenog poena.

Od Filipa Šoškića (do 57) bolji je bio španski reprezentativac Kristijan Aleksadru Murešan Sečei 1:0, koji je u nastavku takmičenja zaustavljen u polufinalu.

Bronzani sa Evropskog prvenstva u Pragu, Nenad Đuričić (do 63), pobijedio na startu Lusijana Nova iz Portuagala 1:0, ali je u drugom kolu izgubio od Iranca Mohameda Rajabija 3:1.

Iranski karatista zaustavljen je u četvrtfinalnoj borbi, čime je Đuričiću zatvorio vrata represaža.

Slobodan na startu bio je Anes Arifaj (do 70), u drugom kolu savladao je Džejkoba Katlera iz Engleske 4:0, dok je u trećem izgubio od Estonca Andreja Smirnova 3:1.

U prvom kolu zaustavljen je Mihailo Gojaković (preko 70) u duelu sa Fazom Alsairijem iz Saudijske Arabije (3:3).

Uspješna na startu bila je Ljubica Vlahović (preko 54), pobijedila je Sofiju Huseinli iz Azerbejdžana 3:1, ali je u drugom kolu poražena od Aurelije Antoan iz Belgije 3:1.

Sjutra, drugog takmičarskog dana, na tatamiće kadetkinje do 47 i 54, juniori do 55, 61, 68 i 76 i preko 76 i juniorke do 48 i 53 kilograma.

Od crnogorskih takmičara za medalje boriće se kadetkinje Una Raković (do 47) i Jovana Damjanović (do 54), juniori Balša Vojinović (do 55), Ognjen Bjelajac (do 61), Andrija Danilović (do 68), Emre Saljiu (do 76) i Lazar Potpara (preko 76) i juniorka Helena Backović (do 48).

