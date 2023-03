Besi četiri zlatne i jedna bronzana medalja u Zrenjaninu

Podgorica, (MINA) – Takmičari Tekvondo kluba Besa osvojili su četiri zlatne i jednu bronzanu medalju na tradicionalnom međunarodnom turniru u Zrenjaninu.

Sa dvije zlatne medalje turnir je završila Aurora Vuljaj, u konkurenciji juniorki i seniorki.

“Ona je u prelaznoj godini, tako da je imala pravo da nastupi u obje konkurencije. Kod seniorki borila se u kategoriji do 67, a kod juniorki do 63 kilograma”, kazao je trener Bese Nikola Gegaj agenciji MINA.

Zlatnim odličjem okitili su se i Marko Ujkaj u konkurenciji seniora (do 74) i Nikola Junčaj u konkurenciji Master u formama.

Bronzana je bila Eva Vuljaj u konkurenciji pionirki (11-12 godina).

Zrenjanin open okupio je više od 700 takmičara u konkurenciji pionira, kadeta, juniora i seniora, koji su se nadmetali u borbama i formama.

