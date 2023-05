Berišaj zaustavljena u prvom kolu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska tekvondo reprezentativka Anđela Berišaj u prvom kolu završila je debitantski nastup na Svjetskom prvenstvu u Bakuu.

Članica Bese je danas na startu takmičenja u kategoriji do 73 kilograma poražena od Koreanke Debin Li 2:0 (6:1 i 4:3).

Nekadašnja šampionka Azijskih igara i drugoplasirana na Svjetskoj rang listi do pobjede došla je nakon preokreta i uzbudljive druge runde.

Berišaj, koja je u Bakuu debitovala na velikim takmičenjima u seniorskoj konkurenciji, juniorska je vicešampionka svijeta, a početkom aprila osvojila je kvalifikacini turnir u Bukureštu i plasirala se na Evropske igre u Krakovu.

Trener u klubu i reprezentaciji Nikola Gegaj kazao je da je presudila trema i veliki respekt njegove takmičarke prema protivnici.

On smatra i da je za mladu takmičarku bio hendikep što nije mogao da bude uz nju pored tatamija.

“Trema je uradila svoje i preveliki respekt prema protivnici, njenom iskustvu i rezultatima. Posebno se to vidjelo u prvoj rundi, u kojoj je bila potpuno oduzeta. U drugoj rundi se vratila u meč, odradila je dobro i vodila do samog kraja. U samom finišu Koreanka je uspjela da preokrene i dobije meč”, rekao je Gegaj agenciji MINA.

On je istakao da je naglasio da je Berišaj izdanjem u drugoj rundi potvrdila raskošan talenat.

“Ostaje žal što nije izdržala do kraja i dobila drugu rundu. Siguran sam da bi u trećoj bila ona prava”, rekao je Gegaj.

Nastup na šampionatu juče je završio Zinedin Bećović, porazom u drugom kolu kategorije do 68 kilograma.

Za 3. jun zakazan je nastup Vasilija Peruničića u kategoriji do 74 kilograma.

Crnogorske takmičare predvode treneri Balša Radunović, Vlado Stanišić i Nikola Gegaj.

