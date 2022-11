Berišaj ponovo zlatna, Besi tri medalje u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Članica Tekvondo kluba Besa, Anđela Berišaj, osvojila je zlatnu medalju na međunarodnom G2 turniru Bosna i Hercegovina open u Sarajevu.

Berišaj je, nakon tri ubjedljiva trijumfa protiv predstavnica Bosne i Hercegovine i Srbije, osvojila zlatno odličje u kategoriji do 68 kilograma.

Ona je ove godine osvojila zlatne medalje i na međunarodnim turnirima u Zrenjaninu i Vršcu, dok je srebrna bila na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore u Tirani, Kroacija openu u Zagrebu, Evropskim igrama u Sofiji, Svjetskom prezident tekvondo kupu u Draču, G2 turnirima Slovenia open u Ljubljani i Montenegro open u Podgorici.

Uspješan nastup Bese u Sarajevu upotpunili su junior Benan Jusufđokaj (do 51) i Aurora Vuljaj (do 63), osvajanjem bronzanih medalja.

“Jusufđokaj je zauzeo treće mjesto, iako je vodio do samog kraja polufinalne borbe. Ostao je bez finala zbog greške sudija, koji nijesu vidjeli poen na podu. Leo Gegaj je u dramatičnoj borbi sa prestavnikom Hrvatske poražen”, kazao je trener Bese Nikola Gegaj agenciji MINA.

On je istakao da je Andrea Berišaj (do 59) prošla prvo kolo protiv Britanke, ali je u drugom zaustavila reprezentativka Južne Koreje.

“Vuljaj je bila na pragu finala, ali je u posljednjim sekundama izgubila polufinalnu borbu i morala da se zadovolji bronzom”, rekao je Gegaj.

Dvodnevni turnir u sarajevskom hotelu Hils okupio je 630 takmičara iz 38 država.

