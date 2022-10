Berišaj ponovo zlatna, Besi četiri medalje

Podgorica, (MINA) – Juniorska vicešampionka svijeta Anđela Berišaj osvojila je zlatnu medalju na međunarodnom G2 turniru Albanian open, dok je Besa nastup završila sa četiri medalje, saopšteno je iz tog tekvondo kluba.

Berišaj je, nakon dva ubjedljiva trijumfa protiv predstavnica Velike Britanije i Ukrajine, osvojila zlatno odličje u kategoriji do 68 kilograma.

Ona je ove godine osvojila zlatne medalje i na međunarodnim turnirima u Zrenjaninu i Vršcu, dok je srebrna bila na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore u Tirani, Kroacija openu u Zagrebu, Evropskim igrama u Sofiji, Svjetskom prezident tekvondo kupu u Draču i G2 turniru Slovenia open u Ljubljani.

Od članova Bese bronzane medalje osvojili su Aurora Vuljaj (do 63), Andrea Berišaj (do 59) i Benan Jusufđokaj (do 51).

Trener Bese Nikola Gegaj kazao je da je zadovoljan nastupom juniora, navodeći da ostaje žal što Aurora Vuljaj i Andrea Berišaj nijesu izborile finale.

“Već 4. oktobra putujemo za Rigu na Evrposko prvenstvo u olimpijskim kategorijama, a iz našeg kluba putuju sestre Anđela i Andrea Berišaj. Crnu Goru će prestavljati u muškoj konkurenciji i član Montenegrostarsa Vuk Vuletić”, kazao je Gegaj agenciji MINA.

Turnir je okupio 640 takmičara iz 52 države i 239 klubova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS