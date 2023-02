Berišaj bez medalje, Besi srebro i bronza u Ljubljani

Podgrica, (MINA) – Članica Bese Anđela Berišaj bez medalje završila je debitantski nastup u seniorskoj konkurenciji na G1 turnira – Slovenija open u Ljubljani.

Berišaj, koja još nema 17 godina, pobijedila je na startu Austrijanku Katrin Jirke, dok je u drugom kolu poražena od Mađarice Rebeke Furedi.

Mađarica je osvajala medalje na G1 i G2 turnira, šampionka Univerzitetskih igara Evrope za 2022 i učesnica Gran pri turnira.

“Presudilo je iskustvo mađarske takmičarke. To je bilo veliko iskustvo za našu takmičarku. Sljedeće nedjelje nastupamo u juniorskoj konkurenciji na Sofija openu upravo, gdje je postala vicešampionka svijeta”, rekao je trener Bese Nikola Gegaj agenciji MINA.

On je kazao da je Besa nastup u Ljubljani završila sa dvije medalje u juniorskoj konkurenciji.

Srebrnu je osvojila Andrea Berišaj do 59, dok je bronzana bila Isra Jusufđokaj u kategoriji do 68 kilograma.

“Berišaj, bronzana sa Evropskog prvenstva u olimpijskim kategorijam prošle godine i dvostruka Balkanska šampionka prošla je četiri kola, a u finalu poražena je od naturilizovane Britanke Andre Klaric. Prošle godine Berišaj je bila uspješnija u međusobnom duelu”, rekao je Gegaj.

Jusufđokaj je uspješno prošla dva kola, dok je u trećem izgubila neizvjesnu borbu od predstavnice Srbije Ivane Paunović.

“Jusufđokaj se vratila poslje šestomjesečne pauze od povrede. Njen brat Benan u kategoriji do 59 kilograma prošao je prvo kolo protiv Vasiljevića iz Srbije, a zaustavljen je od Italiana Stefana Euforij. U kategoriji do 63 kilograma Aurora Vuljaj zaustavlena je Dore Meštrović iz Hrvatske”, rekao je Gegaj.

U seniorskoj konkurenciji Muhamed Đokaj u kategoriji do 63 kilograma eliminisao je na startu Austrijanca Dominika Nojbauer, ali je obnovioo povredu i završio nastup na turniru.

“To je naš prvi turnir u ovoj godini i donekle sam zadovoljan imajući u vidu dvoipomjesečnu pauzu od učešća na Balkanskom prvenstvu 4. decembra. Moram da naglasim da je kod nas problem učešće na turnirima početkom godine, s obzirom da se budžeti klubova preko konkursa realizuju u četvrtom ili petom mjesecu”, rekao je Gegaj.

