Bašanović finalista u Skoplju i Kumanovu, Kojić i Paljušević bronzani

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniseri nastup na međunarodnim turnirima u Skoplju i Kumanovu završili su sa četiri medalje – po dvije srebrne i bronzane, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Srebrni je u Skoplju bio Dejan Bašanović, koji je izgubio finale u klasi 9-10, dok je bronzano odličje pripalo Samri Kojić u klasi 2-5.

Na korak od medalje zaustavljen je u klasi 6-8 Pjetro Paljušević.

On je prošao grupno takmičenje, a poražen je u četvrtfinalnom meču.

Nastup u Skoplju u grupi završili su Milijana Ćirković i Đuro Krivokapić.

Bašanović je bio finalista i u Kumanovu, ali je morao da se zadovolji srebrnim odličjem.

Bolji u finalu bio je bugarskog takmičara Pauna Vatova 3:2.

Bronzanu medalju osvojio je Paljušević, pobjedom u meču za medalju protiv Milana Antića iz Srbije 3:0.

Takmičenje u grupi završili su Ćirković, Kojić i Krivokapić.

Na turniru u Skoplju učestvovalo je 25, a u Kumanovu 18 stonotenisersa iz Makedonije, Srbije, Bugarske i Crne Gore.

