Banjaja osvojio Njemačku

Podgorica, (MINA) – Vozač Dukatija Franćesko Banjaja pobijedio je danas u trci za Veliku nagradu Njemačke i preuzeo vođstvo u generalnom plasmanu Moto GP šampionata.

Zvanični šampion do pobjede došao je nakon što je do tada vodeći, Horhe Martin iz Pramak Dukatija, dva kruga prije kraja izgubio kontrolu i izletio sa staze.

Banjaja je ostvario četvrtu uzastopnu pobjedu, ukupno šestu u sezoni i preuzeo prvo mjesto u generalnom plasmanu od Martina, sa 222 boda i ima deset više od velikog rivala.

Kao drugoplasirani na Sahsenringu zauzeo je Mark Markes iz Dukati Gresinija, dok je treći bio njegov mlađi brat Aleks Markes iz iste ekipe.

Na četvrtom mjestu završio je Enea Bastijanini, peti je bio Franko Morbideli, a šesto mjesto zauzeo je Migel Oliveira.

U Moto GP šampionatu slijedi pauza, a takmičenje će biti nastavljeno 4. avgusta trkom za Veliku nagradu Velike Britanije na Silverstonu.

