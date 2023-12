Baltić i Pejović najbolji

Podgorica, (MINA) – Atletičar barskog Dionisa Branislav Baltić pobjednik je tradicionalne atletske trke Trofej Podgorice – memorijal Veliša Mugoša.

U konkurenciji atletičarki 18. put najbolja je bila Slađana Pejović iz AK Nikšić.

Baltić je u trci na 5.000 metara slavio u konkurenciji atletičara podgoričkog Milenijuma, Arsenija Majerova i Danila Zvjereva.

Pejović je u trci seniorki na tri hiljade metara trijumfovala ispred Dijane Stanišić (Sparta, Podgorica) i Vesne Pavlićević (Milenijum).

Najbrži junior na hiljadu i po metara bio je Boban Madžgalj iz ulcinjskog Oriona, dok je u trci juniorki na hiljadu metara pobijedila Jovana Vučetić (AK Nikšić).

U konkurenciji pionira najbrži su bili Matija Marstjepović iz Mornara i Sara Vučetić iz AK Nikšić.

U trci učenika osnovnih škola majbrži su bili

Matija Žugić (OŠ Branko Božović) i Mia Mališić (OŠ Sutjeska), a kod srednjoškolaca Matija Simonović (Hemijska škola Spasoje Raspopović) i Jovana Miladinović, (Građevinska škola Marko Radević).

U trci veterana najbrži su bili Slavko Rakočević (Podgorica, 40-50 godina), Nenad Ivanović (Berane,

50-60 godina) i Radovan Radulović (Subotica, preko 60 godina).

Najbrži rekreativka bila je Ingrid Rajović iz Budve, koja je trijumfovala ispred prošlogodišnje pobjednice Ksenije Ražnjatović iz Podgorice i Biljane Radunović iz Podgorice.

U konkurenciji pripadnika vojske i policije pobijedili su Kadrija Bošković (Pješadijski bataljon) i Veselin Petrušić (PJ Nikšić).

Najbrži student bio je Marko Žižić (Podgorica).

Oktoih i Gimnazija Slobodan Škerović osvojili su prva mjesta u ekipnom plasmanu osnovnih i srednih škola.

Tradicionalna manifestacija, koja je održana 65. put u čast oslobođenja Podgorice, okupila je oko 400 takmičara.

Trka je organizovana na brdu Gorica, oko spomenika Partizanu borcu, na kružnoj stazi dugoj 600 metara.

Najstariji učesnik manifestacije, koja je održana pod pokroviteljstvom Sekreterijata za sport Glavnog grada i uz podršku Atlezskog saveza, bio je Spaso Palovski iz Podgorice koji je 21. put uzastopno nastupio na trci.

