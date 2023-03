Bakić: Čast biti dio reprezentacije

Podgorica, (MINA) – Nema većeg zadovoljstva od igranja u dresu i opremi fudbnalske reprezentacije Crne Gore, kazao je vezista grčkog OFI-ja Marko Bakić.

Bakić, koji je poslije dvije godine ponovo u nacionalnom timu, kazao je da je povratak u reprezentaciju za njega izuzetna čast.

“Možda riječima ne znam da ih iskažem, ali su emocije prema reprezentaciji velike. Iskreno, nisam pokazao ništa posebno u dresu Crne Gore, vjerujem da je došlo vrijeme da se to promijeni”, rekao je Bakić na brifingu.

Govoreći o predstojećem duelu sa Bugarskom, Bakić je rekao da je bitno da smo spremni i zdravi i da meč odigraju na dobrom nivou.

“Ne bi bilo korektno kad bismo mi davali sebi za pravo da razmišljamo kakvi su drugi, jesu li u padu ili usponu. Moramo da se okrenemo nama, da spremimo meč što bolje”, rekao je Bakić.

Crnogorska reprezentacija u četvrtak putuje u Razgrad, gdje će dan kasnije igrati sa Bugarskom .

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS