Bahčešehir osvojio Moraču

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras u Podgorici od Bahčešehira 92:75, u utakmici petog kola A grupe Eurokupa.

To je treći poraz podgoričkog tima na evropskoj sceni ove sezone, nakon dva vezana trijumfa.

Podgoričke košarkaše povoljnijeg rezultata koštala je loša treća četvrtina, u kojoj su ubacili svega sedam, a primili 25 poena.

Prelomni trenutak bila je serija od 17:0 izabranika trenera Dejana Radonjića za vođstvo od 70:56 na kraju treće četvrtine.

Bahčešehir su do pobjede, četvrte ove sezone, vodili Eksel Butej sa 21 i Džejlen Smit sa 20, Šehmuz Hazer je ubacio 14, a poen manje Marko Simonović.

U ekipi najbolji je bio Flečer Megi sa 23 i Jogi Ferel sa 19 poena.

Naredni rival Budućnosti, 30. oktobra, biće Hapoel Tel Aviv.

