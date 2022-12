Asteriks slavio u Igalu

Podgorica, (MINA) – Odbojkašice Herceg Novog poražene su večeras u Igalu od belgijskog Asteriksa 3:1 (25:16, 25:19, 23:25 i 25:20), u prvoj utakmici šesnaestine finala Čelendž kupa Evrope.

Ekipa iz Beverena do pobjede došla je nakon sat i 49 minuta igre.

Revanš utakmica na programu je 21. decembra u Beverenu.

Herceg Novi je u prvoj rundi Čelendž kupa eliminisao norveški Tromzo, sa dvije maksimalne pobjede u Herceg Novom.

Protiv Asteriksa izgubio je prvi set ove sezone, nakon što u crnogorskom šampionatu ima devet maksimalnih pobjeda i jednu u Kupu Crne Gore.

