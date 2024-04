Arsenal pobijedio Sutjesku

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Arsenala pobijedili su danas u Tivtu nikšićku Sutjesku 1:0, u posljednjem meču 30. kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Odlučujući pogodak, za osmi trijumf tivatskog tima, postigao je Ian Lukas Puleio Araja u 59. minutu.

Sutjeska je od 71. minuta igrala sa igračem manje, nakon isključenja Dušana Vukovića zbog neopreznog starta nad Irfanom Šahmanom.

Na jučerašnjim duelima postignuti su sljedeći rezultati: Budućnost – Rudar 3:1, Petrovac – Dečić 2:1, Mornar – Mladost 5:1 i Jedinstvo – Jezero 2:0.

Budućnost i Dečić je, nakon 30. kola, dijele čelnu poziciju na tabeli sa po 54 boda.

Sutjeska je treća sa 49, dok bod manje ima četvrtoplasirani Mornar.

Jezero je peto sa 45 bodova.

