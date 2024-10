Arifaj i Damjanović za treće mjesto na SP u karateu

Podgorica, (MINA) – Juniorski karate reprezentativci Crne Gore Anes Arifaj i Jovana Damjanović boriće se za bronzane medalje na Svjetskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore u Veneciji.

Na korak od borbe za medalju stala je Nađa Boričić, a u repesažu zaustavljena je i Jelena Miladinović.

Arifaj je na startu takmičenja u kategoriji do 76 kilograma eliminisao Džejkoba Katlera iz Engleske 2:1, u drugom kolu bio je bolji od Valida Katamiša iz Jordana 3:1, dok je u trećem bio ubjeldjiv protiv Velšanina Aleksandera Lorensa 5:0.

U četvrtfinalnom meču, trenutak nepažnje u samom finišu, koštao ga je poraza od kadetskog prvaka svijeta i vodećeg na rang listi, Kazahstanca Alihana Kadirgalija 4:3, koji ga je plasmanom u finale povukao u repesaž.

Borbu za medalju izborio je pobjedom protiv Adrijana Simonovskog 5:1.

Rival u subotnjem meču za bronzano odličje biće mu Španac Iker Leal Moreno.

Damjanović je u kategoriji preko 66 kilograma eliminisala Kaju Topić iz Bosne i Hercegovine (BIH) 4:0, Meksikanku Mirandu Rejes Mata 8:0 i Đurđu Joksimović iz Srbije 1:0, a u polufinalu poražena je od Sare Tomić iz Hrvatske 4:0.

Protivnica u meču za bronzu biće joj Ukrajinka Darija Bulaj.

Boričić je bila na korak od borbe za medalju u kategoriji do 59 kilograma, ali je poražena u odlučujućem meču i završila kao sedmoplasirana.

Ona bila slobodna u prvom kolu, u drugom je eliminisala Slovakinju Ninu Jesenicovu 5:0, dok je u trećem izgubila od Francuskinje Monike Arzuma 2:0, koja joj je plasmanom u finale omogućila još jednu šansu da se bori za medalju.

Na startu repesaža bila je bolja od Španjolke Hulije Jast Klopes 6:1, dok je u meču, u kojem se odlučivalo ko će u borbu za medalju, izgubila od Japanke Nao Inade 2:1.

Miladinović je u kategoriji do 48 kilograma bila slobodna na startu, u drugom kolu eliminisala je Australijanku Sofju Inis 4:0, dok je u trećem izgubila od Italijanke Ludovik Leđitimo 2:0, koja je plasmanom u finale povukla u repesaž.

Na startu repesaža bolja je bila Španjolka Ana Martin Garsija-Gasko, a presudilo je pravilo prvog osvojenog poena (5:5).

U prvim borbama poraženi su Lana Vukčević (do 53, od Engleskinje Šejn Entoni 2:0), Una Raković (do 66, od Tis Antoneli sa Malte 5:2) i Balša Danilović (do 55, od Nikolasa Uertasa iz Kolumbije 2:0).

U kategoriji do 61 kilogram, Aleksa Šćekić je pobijedio na startu Brazilca Tijaga Ribeira 2:1, dok je u drugom kolu sudijskim izjašnjavanjem izgubio od Jasina Bitaša iz Francuske.

Uspješan na startu bio je i Mihailo Gojaković (preko 76 kilograma), pobijedio je Australijanca Eidana Mekdugala 8:1, dok je u drugom kolu izgubio od Aleksandera Dejvisa iz Luksemburga (4:4).

Dobar nastup imala je i juniorka Katarina Vlahović u katama, eliminisala je Novozelanžanku Kejt (37,00 – 36,60) i Islanđanku Unu Borg Gardarsdotir (37,30-35,90), dok je u trećem kolu izgubila od Ngoc Nhi Bui iz Vijetnama 40,10 – 37,30.

Junior Benjamin Aljosević poražen je na startu od Andreasa Žiralda Herere iz Kolumbije (37,90 -36,90).

Sjutra, trećeg takmičarskog dana, na tatami će kadeti u katama i borbama pojedinačno.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS