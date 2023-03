Arabize vodeća uoči posljednjeg kola

Podgorica, (MINA) – Gruzijska šahistkinja Meri Arabize zauzima čelnu poziciju uoči posljednjeg kola 23. Pojedinačnog prvenstva Evrope u šahu.

Arabize je u desetom kolu, nakon velike borbe, savladala Paulinu Gušar iz Francuske, koja je napravila grubu grešku u objektivno jednakoj završnici.

Isti učinak, kao Arabize, ima i Olivija Kiolbasa iz Poljske, koja je savladala sunarodnicu Aleksandru Malcevskaju.

Arabize i Kiolbasa imaju po osam poena, a bolje dodatne kriterijume ima gruzijska šahistkinja.

Pola poena iza vodećih su Stavrula Colkakdu i Salome Melija.

Nekadašnja juniorska prvakinja svijeta, Colkaidu savladala je mladu Leju Grifulinu, dok je Melija u gruzijskom derbiju nadigrala prvog nosioca, Belu Kotenašvili.

Slijedi grupa od osam igračica koje imaju sedam poena.

Novu pobjedu upisala je i Nikolina Koljević protiv Petre Kejžar iz Slovenije i ima 5,5 poena.

Pobjede su upisale i Mateja Popović i Tara Ivanović.

Popović je savladala njemačku šahistkinju Patriciju Buholc, a Ivanović predstavnicu Kosova, Jonu Rečicu.

Sjutra je na programu posljednje kolo koje počinje u 13 sati i odlučiće novu prvakinju Evrope.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS