Arabize nova prvakinja Evrope

Podgorica, (MINA) – Gruzijska šahistkinja Meri Arabize nova je prvakinje Evrope.

Arabize je, nakon velike borbe u poslednjem kolu, remizirala sa sunarodnicom Meliom Salome, dok je samo nekoliko minuta nakon toga u partiji između Olivije Kiolbase iz Poljske i grčke šahistkinje Stavrule Colkaidu takođe sklopljen remi.

Na čelu tabele našle su se Arabize i Kiolbasa, a pobjeda u međusobnom duelu odlučila je da pobjednički pehar pripadne gruzijskoj šahistkinji.

Na taj način pehar se vratio u zemlju koja je svijetu šaha podarila velike šampionke poput None Gaprindašvili i Maje Čiburdanize.

Prije takmičenja Arabize je bila deveti nosilac.

Sa pola poena zaostatka za vodećima, treće mjesto je Aleksandri Malcevskajoj koje odnedavno nastupa za reprezentaciju Poljske.

Ona je u posljednjem kolu savladala nekadašnju šampionku Evrope Elinu Denelian.

Malcevska je imala najbolje dodatne kriterijume u grupi igračica sa osam poena, koliko su sakupile i Colkaidu, Salome i Klaudija Kulon iz Poljske.

Crnogorska predstavnica Nikolina Koljević je nastavila sa dobrim igrama i remizirala sa mnogo bolje rejtingovanom Janom Žapovom.

Na kraju Koljević je sakupila šest poena i plasirala se na 57. mjesto od 138 igračica, što je 45 pozicija bolje od početnog rejtinga.

Ostale crnogorske šahistkinje su zaigrale dobro u posljednjem kolu, Tara Ivanović i Mateja Popović su se pobjedama oprostile od kontinentalne smotre šaha, dok je Marija Mia Maraš poražena.

Mečevima 11. kola spuštena je zavjesa na Prvenstvo Evrope u šahu za žene, koje je prethodnih 12 dana igrano u Petrovcu.

