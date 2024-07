Amerikanka Singlton pojačala Budućnost Bemaks

Podgorica, (MINA) – Amerikanka Tija Singlton novi je član Budućnost Bemaksa, saopšteno je iz podgoričkog košarkaškog kluba.

Singlton, koja je visoka 188 i ima 25 godina, igra na poziciji krilnog centra, a u Podgoricu stiže sa Univerziteta Misisipi, za koji je protekle dvije sezone nastupala u NCAA ligi.

Ima veliko iskustvo u NCAA ligi, jer je osim za Misisipi, igrala i četiri sezone za Ratgers Univerzitet.

Minule sezone na 17 utakmica od ukupno 32 na koliko je nastupila imala je pet ili više skokova, dva puta imala je dvocifren broj uhvaćenih lopti.

Dolazak u Budućnost Bemaks biće joj prvo evropsko iskustvo.

“Drago mi je da sam potpisala za Budućnost, jer je to za mene novi izazov u karijeri. Jedva čekam da upoznam saigračice i da cijela priča krene. Veoma sam uzbuđena zbog nove sezone i prilike da se dokazujem u Evropi. Motivisana sam i želim da opravdam povjerenje”, kazala je Singlton.

Podgorički klub je, dolaskom Singlton, kompletirao tim za narednu sezonu.

