Alkaras odbranio trofej, ponovo bolji od Đokovića

Podgorica, (MINA) – Španski teniser Karlos Alkaras drugi put uzastopno pobjednik je Vimbldona.

On je danas u Londonu, u finalnom meču, pobijedio Novaka Đokovića 3:0, po setovima 6:2, 6:2 i 7:6.

Do drugog trijumfa na Vimbldonu i četvrte grend slem titule došao je nakon dva sata i 27 minuta igre.

U karijeri ima i trofej na Rolan Garosu ove i US openu 2022. godine.

Đoković, koji je i prošle godine izgubio finale na Vimbldonu, upisao je treći poraz u finalu londonskog turnira, nakon što je izgubio i od Tomasa Berdiha od 2017. godine.

U karijeri sedam puta osvajao je Vimbldon (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021. i 2022), a ima i 24. grend slem titule.

U konkurenciji teniserki trofej je juče osvojila Čehnja Barobra Krejčikova, koja je juče u finalnom meču savladala Italijanku Jasmin Paolini 2:1 (6:2, 2:6 i 6:4).

