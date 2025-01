Akademik najuspješniji kod seniora

Podgorica, (MINA) – Nikšićki Džudo klub Akademik sa pet titula prvaka najuspješniji je učesnik prvenstva Crne Gore za seniore u Podgorici.

Po dva šampiona imaju rožajski Ibar i podgorički klub “Nenad Sinanović”, a po jednog Rožaje, Monte tatami, Straševima i Onogošt.

Od članova Akademika zlatno odličje osvojili su Novo Raičević (do 90), Aleksandar Tomić (do 100), Danilo Pantić (preko 100), Tamara Gardađević (do 57) i Jovana Pekovič (do 78).

Prvaci Crne Gore postali su i takmičari Ibra Jusuf Nurković (do 73) i Jahja Nurković (do 81), kao i Emil Sinanović (do 66) i Ivana Šunjević (do 63) iz džudo kluba “Nenad Sinanović”.

Zlatna odličja osvojili su i Edvin Čivović (do 60, Rožaje), Milana Stevanović (do 52, Monte tatami), Andrijana Šutović (do 70, Straševina), Jovana Mrvaljević (preko 78, Onogošt) i Marija Simić (do 48, DžSCG).

Šampionat, koji je u organizaciji Džudo saveza Crne Gore održan u sportskoj sali Osnovne škole “Novka Ubović”, okupio je 94 takmičara iz 22 džudo kluba.

Održan je po novim džudo pravilima koje će važiti do Igara u Los Anđelesu.

