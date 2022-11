Akademac na turniru u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Tekvondo klub Akademac nastupiće sjutra na međunarodnom turniru Ilidža open u Sarajevu, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Tradicionalni turnir okupiće 566 takmičara iz 48 klubova i četiri države.

Najavljeno je da će se takmičari nadmetati u obje sportske discipline tekvondoa – sportskoj ili olimpijskoj borbi i izvođenju formi.

“Akademac će nastupiti sa pet takmičara. Imaćemo jednog predstavnika u borbama i četiri u foramama”, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

U borbama, u seniorskoj konkurenciji, nastupiće Nenad Jovanović, a u formama seniori Milena Šćepanović, Sofija Musić i Nemanja Jočić i juniorka Mira Jovanović.

