ABA – SC Derbi bez polufinala

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija nijesu uspjeli da prirede još jedno iznenađenje i plasiraju se u polufinale plej-ofa Admiralbet ABA ligie

SC Derbi je večeras u Beogradu, u odlučujućem trećem meču četvrtfinalne serije, poražen od Partizana 112:83 (27:21, 30:17, 23:25 i 32:20).

Rezultat u seriji, nakon dva odigrana meča, bio je neriješen.

Podgorički tim prvi međusobni duel u Beogradu dobio je 84:83, dok se Partizan revanširao u Podgorici 81:79 i izborio majstoricu.

SC Derbi nije ponovio izdanja iz prethodna dva duela i u Štark areni nije imao šansi protiv silno motivisanog domaćina, koji je imao podršku 14.000 navijača.

U igri za polufinale bio je samo do početka druge četvrtine.

Domaćin, koji je kvalitet potvrdio i u Evroligi plasmanom u četvrtfinale, opravdao je ulogu favorita i već do polovine meča riješio pitanje pobjednika i polufinaliste.

Razlika je nakon druge četvrtine iznosila 19 (57:38), a u finišu treće više puta 23 poena.

Partizan je do kraja meča prednost uvećala na 31 poen (112:81).

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Džejms Nanili sa 17, dok su sa po 14 poena meč završili Zek Ledej i Alen Smailagić.

U podgoričkom timu najefikasniji je bio Danilo Tasić sa 14, dok je poen manje ubacio Zvonimir Ivišić.

Partizan će u polufinalu igrati protiv Cedevita Olimpije, koja je u četvrtfinalu bila bolja od FMP-a.

U drugom polufinalu rivali su Crvena zvezda i Budućnost.

Beogradski tim prvi duel dobio je 93:55.

Novi meč na programu je u utorak u 20 sati.

