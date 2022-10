ABA rezultati – Poraz Budućnost Volija u Železniku

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras u Železniku od FMP Meridiana 6:91 (21:31, 32:15, 18:16 i 25:29), u utakmici petog kola Admiralbet ABA lige.

To je drugi poraz podgoričkog tima u regionalnom takmičenju ove sezone, u kojoj ima i tri pobjede.

Dobra prva četvrtina i dvocifrena prednost nijesu najavljivali poraz podgoričkog tima u beogradskom predgrađu.

Budućnost je u prvoj četvrtini dva puta imala prednost od 12 poena 29:17 i 31:19, dok je poslije prvih deset minuta razlika iznosila deset.

Domaćin je u drugoj četvrtini napravio preokret, a u 25. stekao je prednost od 13 poena (63:50), koliko je bilo i u 28. minutu (71:58).

Razlika je u 34. iznosila 11 poena (82:71).

Budućnost je u finišu zaprijetila i zaostatak svela na tri poena (92:89), ali je sve dileme riješio Paulius Valinskas sa linije slobodnih bacanja.

Najzaslužniji za trijumf, četvrti ove sezone, bio je Trent Frejzer sa 31 poenom.

U podgoričkoj ekipi najbolji je bio Trej Bel-Hejns sa 24, Marko Jagodiž-Kuridža je ubacio 17, Kameron Rejnolds 15, a poen manje Aron Vajt.

Mornar Barsko zlato i SC Derbi biće rivali u sjutra u Baru (19).

