ABA rezultati – Pobjeda Budućnost Volija protiv Cibone

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici zagrebačku Cibonu 97:76 (24:25, 24:25, 23:12 i 26:14), u utakmici osmog kola Admiralbet ABA lige.

To je peti trijumf podgoričkog tima u regionalnom takmičenju ove sezone.

Budućnost je meč prelomila u trećoj četvrtini, u kojoj je stekla dvocifrenu prednost, koju je do kraja uspjela da uveća.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Aleksandar Lazić sa 27, Tre Bel-Hejns je ubacio 17, dok je Petar Popović meč završio sa 15 poena.

U zagrebačkom timu najbolji je bio Krešimir Ljubičić sa 16 poena.

Poraz su upisali košarkaši Mornar Barskog zlata, koji su u Čačku izgubili od Borca 90:87.

SC Derbi će u ponedjeljak biti gost Splita.

