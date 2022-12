ABA rezultati – Crvena zvezda slavila u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija poraženi su večeras u Podgorici od Crvene zvezde 92:76, u utakmici dvetog kola Admiralbet ABA lige.

To je peti poraz podgoričkog tima ove sezone, u kojoj ima i četiri trijumfa.

SC Derbi je pružao dobar otpor i tri četvrtine bio ravnopravan rival.

Na kraju trećog dijela meča imao je samo poen zaostataka (68:67), a u posljednjem dijelu imao je napad za preokret i vođstvo.

Uslijedila je serija od 8:0 beogradske ekipe za dvocifrenu prednost (77:67), koju je do kraja uspjela da uveća.

Najefikasniji u pobjedničkjom timu, koji sa klupe vodi crnogorski stručnjak Duško Ivanović, bio je Nemanja Nedović sa 16, Bendžamin Betil je ubacio 14,a poen manje Branko Lazić.

U podgoičkoj ekipi dvocifreni su bli Loren Džekson sa 15, Flečer Megi sa 14 i Tomislav Ivišić sa 11 poena.

Budućnost Voli u 19 sati u Beogradu igraće protiv Partizana, dok će Mornar Barsko zlato u ponedjeljak u dvorani Topolica biti domaćin Splitu.

