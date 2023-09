ABA – Partizan prvi finalista

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Partizana prvi su finalisti Superkupa ABA lige.

Partizan je večeras u Podgorici, u polufinalnom meču, savladao Igokeu 91:84 (27:13, 24:18, 29:29 i 11:24).

U pobjendičkom timu, koji je u finišu treće četvrtine imao prednost od 24 poena (75:51), najefikasniji je bio je Alen Smailagić sa 15, Kevin Panter je ubacio 13, Frenk Kaminski 12, a poen manje Peri Dozija.

U ekipi Igokee najbolji je bio Marko Jeremić sa 23 koša.

Rival Partizana u finalu biće bolji iz večerašnjeg duela Budućnost Volija i SC Derbija, koji je zakazan za 21 sat.

