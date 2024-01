ABA: Ispravna odluka sudija

Podgorica, (MINA) – Sudije su pravilno procijenile situaciju u finišu meča između Budućnost Volija i Mornar Barskog zlata, što kontakt Vladimira Mihailovića i Markusa Vedersa nijesu okarakterisale kao prekršaj, saopšteno je iz ABA lige.

Navodi se da ABA oglašava kako bi javnost upoznala o ocjenama odluka prema zvnaičnim košarkaškim pravilima FIBA.

“Sekund prije kraja četvrte četvrtine igrač Mornara, Markus Veders, šutirao je za tri poena, dok Vladimir Mihailović iz Budućnosti, licem okrenut prema rivalu i pravilnog odbrambenog stava skače visoko u granicama svog položaja. Igrač sa loptom, Veders, je svojim potezom unaprijed stvorio kontakt sa Mihailovićem. Sudije su pravilno procijenile situaciju, jer ništa nisu dosudile”, piše u saopštenju.

Budućnost je nakon produžetka savladala Mornar 103:100.

Iz Admiralbet ABA lige navode još jednu situaciju, koja se dogodila 32 sekunde prije kraja regularnog dijela kada je dosuđen prekršaj Tanaskoviću, koji je faulirao Uroša Lukovića.

Igrač Mornara zbog udarca morao je da izađe iz igre, pa je slobodna bacanja šutirao Nemanja Vranješ.

Arbitri su košarkašu Budućnosti dosudili običan faul, iako su gledali da li je prekršaj bio namjeran.

“To nije bila ispravna odluka. Nesportska greška, u skladu sa pravilima igre, stav 37.1.1, član 2 i dodaci koje je odobrila ECA, koja se odnosi na prekomjeran, čvrst kontakt, koji igrač čini u pokušaju da dohvati loptu ili protivnika”, objašenjeno je iz Admiralbet ABA lige.

