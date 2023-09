Košarkašice Budućnost Bemaksa savladale Partizan

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa savladale su večeras u Beogradu ekipu Partizana 76:58, u drugom od četiri kontrolna meča tokom mini turneje po Srbiji.

To je prvi trijumf podgoričkog tima na turneji, nakon jučerašnjeg startnog poraza od Sloge u Požegi 60:58.

Podgoričke košarkašice povele su na startu 10:3, imale su i 24:10.

Partizan je do sredine treće dionice imao priključak (46:37), kada je Budućnost serijom 11:0 stekla ubjedljivu prednost.

Najefikasnije u pobjedničkom timu bile su Nikolina Ilić i Dragana Domuzin sa po 17, a dvocifren učinak imala je Ksenija Šćepanović sa 14 poena.

Košarkašice Budućnost Bemaksa seriju kontrolnih mečeva nastavljaju sjutra protiv Art basketa.

