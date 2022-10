Ubjedljiv trijumf crnogorskih rukometašica

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Podgorici, u kontrolnom meču, selekciju Slovačke

37:20 (22:12).

Duel u dvorani Verde bio je zatvoren za javnost, a predstavlja prvi od dva kontrolna meča uoči Evropskog prvenstva čiji je jedan od domaćina i Crna Gora.

Izabranice selektorke Bojane Popović dominirale su u svim segmentima igre, priliku su dobile sve djevojke koje su bile u sastavu osim Ilde Kepić, a njih deset se upisalo u strijelce.

Najefikasnija je bila Đurđina Jauković sa sedam golova, Jovanka Radičević je postigla šest, a po četiri Nina Bulatović, Tatjana Brnović, Milena Raičević i Ivona Pavićević.

Odlično izdanje imale su i golmanke Marina Rajčić i Marta Batinović koje su za po poluvrijeme upisale po 11 odbrana.

Crna Gora je povela 6:2 u šestom minutu, u 16. je bilo 15:6, a prednost je dvocifrena bila već na kraju prvog poluvremena.

I u nastavku sigurna igra crnogorskog tima, uz dosta rotacija selektorke Popović, što se nije odrazilo na rezultat.

Novi duel istih timova zakazan je za subotu u dvorani Sportskog i kulturnog centra Univerziteta Crne Gore i biće zatvoren za javnost.

