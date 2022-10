Kik bokseri Lovćena na Balkanskom kupu u Tešnju

Podgorica, (MINA) – Kik bokseri Lovćena nastupiće sjutra na Balkanskom kupu u Tešnju, saopšteno je iz cetinjskog kluba.

Navodi se da će se za medalje boriti 12 članova tog kluba.

Nastupiće mlađi kadeti Dragan Muratović (do 42),

Luka Marković (do 47) i Stefan Drašković (do 47), stariji kadeti Bogdan Bokan (do 63), Jovan Lipovina (do 42), Pavle Petrović (do 47), Mirko Božović (do 69) i Milo šVojinović (preko 69).

Za medalje boriće se i juniori Goran Perović (do 48) i Blažo Popivoda (do 63) i seniori Ilija Perović (do 63) i Jovan Martinović (do 69).

“Naporno smo trenirali i spremno dočekujemo Balkanski kup u Tešnju. Očekujem dobar nastup i rezultate”, kazao je trener Janko Kuzman agenciji MINA.

Najavljeno je učešće više od 600 boraca iz 16 država.

Subotnje takmičenje počeće u 11 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS