Crnogorski paradžudisti sjutra na tatamiju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudista Adnan Kujović u prvom kolu Evropskog prvenstva za osobe bez i sa smetnjama vida u Kaljariju boriće se protiv Azerbejdžanca Zakira Mislimova, odlučeno je žrijebom.

Drugi crnogorski predstavnik, Mirnes Ramović, voljom žrijeba slobodan je na startu šampionata, dok ga u četvrtfinalu čeka Šveđanin Oskar Videgren.

Oba crnogorska predstavnika takmičiće se u kategoriji do 90 kilograma, u klasi J1 (osobe bez vida).

Njihove borbe na programu su sjutra.

Predvodiće ih trener Enes Camić.

Evropsko prvenstvo u džudou za osobe bez i sa smetnjama vida okupilo je 92 takmičara iz 20 evropskih država.

“Nastup naših džudista na Evropskom prvenstvu u Kaljariju finansira se po programu Paraolimpijskog komiteta za 2022. godinu, koji je podržalo Ministarstvo sporta i mladih”, piše u saopštenju Paraolimpijskog komiteta.

