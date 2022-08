Crna Gora za 11. mjesto

Podgorica, (MINA) – Muška kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore igraće za 11. mjesto na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina u Podgorici.

Crnogorski rukometaši u prvom meču razigravanja za plasman poraženi su od Farskih Ostrva 30:24.

Protivnik u meču za 11. mjesto, koji je na programu sjutra, biće Slovenija, koja je nakon penala poražena od Islanda (30:29).

Crnogorska reprezentacija, koju predvode Nedim Selmanović i Draško Mrvaljević, ranije je ispunila cilj i izborila opstanak u A diviziji evropskog rukometa.

Farska Ostrva su, nakon ravnopravnog uvodnog dijela meča, u 25. minutu došla do pet golova prednosti (12:7), koja su zadržala do kraja prvog poluvremena – 15:10.

I u nastavku meča protivnik je bio bolji u svim segmentima igre i zasluženo došao do pobjede.

U crnogorskoj selekciji istakli su se Radoš Premović i Andrej Dobrković sa po sedam, dok je . Milan Nišavić postigao četiri gola.

