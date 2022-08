Džudović: Ambicije Budućnosti uvijek najveće

Podgorica, (MINA) – Ambicije Budućnosti su uvijek najveće, kazao je novi trener podgoričkih fudbalera Miodrag Džudović navodeći da predsjedniku Veselinu Mijaču nije obećao titule prvaka i trofeje Kupa, ni sve pobjede, već profesionalan odnos i rad i privrženost klubu.

Džudović je, u prvom obraćanju kao šef stručnog štaba Budućnosti, kazao da je izazov za svakog trenera u Crnoj Gori biti na čelu velikog kluba.

“Duže vrijeme se pripremam za takve stvari, da preuzemem mjesto šefa stručnog štaba. Poziv je došao iznenada, ali bio sam spreman. Uz razumijevanje Fudbalskog saveza, predsjednika i selektora, dobio sam razriješene ruke da mogu da preuzmem Budućnost”, rekao je Džudović na konferenciji za novinare.

On je podsjetio da nije prvi put u klubu i da je kao dio stručnog šataba radio šest mjeseci.

“Vodio sam i ekipu četiri kola, uspio da dobijem povjerenje tadašnjeg rukovodstva kluba, koje mi je ponudilo produžetak saradnje kao članu stručnog štaba. Smatrao sam tada da nijesam još spreman. sada jesam i zahvalan sam predsjedniku kluba na pozivu i šansi, spreman sam da počnem da radim”, rekao je Džudović.

Govoreći o selekciji igrača koje će imati na raspolaganju, on je kazao da je prelazni rok završen i da sada nema promjene.

“Selekcija igrača je takva kakva jeste i nema promjene. Meni je to jasno i spreman sam da radim sa tim što imam. Selekcija je mogla biti i bolja, ali su okolnosti bile takve u kojima klub nije mogao da zadrži neke igrače”, rekao je Džudović.

On je istakao da Budućnost mora početi da pobjeđuje i da je rezultat jedina istina.

“Nijesam očekivao poziv Budućnosti, ali sam spreman. U minilom periodu trudio sam se da od svih selektora i trenera sa kojima sam sarađivao uzmem ono najbolje za mene, što mogu da sprovedem. To je ogromno iskustvo i krucijalno za moj rad”, rekao je Džudović.

Govoreći o prvim saradnicima on je istakao da će u stručnom štabu kao i do sada biti Božidar Vuksanović, Nikola Vukčević i Blažo Ugumanović.

“To su ljudi koje poznajem, koji su profesionalci. Pokušaćemo da sagledamo situaciju i da krenemo. Nakanadno ćemo vidjeti ko bi to mogao da nam pomogne ubuduće i da pojača stručni štab”, rekao je Džudović.

On je naglasio da je sve u sportskoj karijeri stvorio sam, zahvaljujući radu i treninzima, kao i odnosom prema obavezama i klubu.

“Pokušaću da prenesem mladimi igračima, da im sugerišem i pomognem”, rekao je Džudović.

On je juče imenovan za trenera Budućnosti, a na kormilu tima naslijedio je Aleksandra Nedovića.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS