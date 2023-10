Potreba za zaduživanjem značajno umanjena

Podgorica, Marakeš (MINA-BUSINES) – Potreba Crne Gore za zaduživanjem u tekućoj godini je, zahvaljujući sprovedenim mjerama fiskalne politike, značajno umanjena u odnosu na nivo koji je parlament usvojio, saopštio je ministar finanasija Aleksandar Damjanović.

On je, u nastavku jesenjeg zasijedanja Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda u Marakešu, održao niz sastanaka sa predstavnicima renomiranih komercijalnih i investicionih banaka koje posluju na globalnom nivou i to: LBBW, Citygroup i Bank of America.

Na sastancima su, kako su kazali iz Ministarstva finanasija, razmatrani aktuelni uslovi na svjetskom finansijskom tržištu i potreba Crne Gore za obezbjeđivanjem sredstava za dodatno finansiranje.

Damjanović je, ukazujući na efekte do sada sprovedenih mjera fiskalne politike, odnosno opreznog i racionalnog upravljanja javnim finansijama, koje su uslovile rast prihoda i stabilizaciju tekuće potrošnje, istakao da je potreba Crne Gore za zaduživanjem u tekućoj godini značajno umanjena u odnosu na nivo koji je parlament usvojio.

Međutim, kako je dodao, uspostavljanje održivosti na drugi rok, zahtijeva dodatan oprez u pogledu načina i uslova obezbjeđivanja budžetskih sredstava za nastavak finansiranja obaveza iz prethodnog perioda, ali i kreiranja fiskalne rezerve.

„Zbog toga su razgovori sa kredibilnim učesnicima na tržištu, nude i najrealniji prikaz dostupnih opcija“, naglasio je Damjanović.

Predstavnici banaka su, uvažavajući globalno finansijski i politički nestabilan kontekst, prezentovali aktuelna kretanja na finansijskim tržištima i uslove potencijalnih aranžmana koji bi Crnoj Gori u ovom trenutku bili dostupni.

“Iskazali su interesovanje za partnerstvo sa Crnom Gorom u zaokruživanju finansijske konstrukcije za tekuću i narednu godinu, uz ocjenu da Crnu Goru vide kao atraktivnu destinaciju za ulaganje”, navodi se u saopštenju.

Delegacija Ministarstva finansija je istog dana održala sastanak sa guvernerom Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB) Karlom Monticelijem, tokom kojeg je razgovarano o aktuelnim projektima koje CEB finansira u Crnoj Gori, kao i o učešću Crne Gore u povećanju kapitala te banke.

Damjanović je ponovo naglasio spremnost Crne Gore za organizovanjem zajedničkog godišnjeg sastanka Upravnog odbora i Administrativnog savjeta CEB-a u Crnoj Gori u 2025. godini.

Delegacija Crne Gore na čelu sa Damjanovićem prezentovala je situaciju u Crnoj Gori ključnim globalnim investitorima.

Oko petnaest najvećih svjetskih investitora i finansijskih institucija, čije upravljanje aktivima prevazilazi 12 triliona USD, je prisustvovalo simpozijumu posvećenom Crnoj Gori u okviru godišnje skupštine MMF-a a u organizaciji Bank of America.

Damjanović i tim Ministarstva finansija je predstavio investitorima stanje crnogorske ekonomije i pozvao da ulažu u Crnu Goru i razvijaju odnose u okviru međunarodnih finansijskih tržišta.

