Uhapšen otac dječaka koji je pucao u školi na Vračaru

Beograd, (MINA) – Otac dječaka osumnjičenog da je jutros u Osnovnoj školi (OŠ) “Vladislav Ribnikar” u centru Beograda ubio devet osoba, uhapšen je, rekao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Bratislav Gašić.

Gašić je, na konferenciji za novinare, kazao da su oba pištolja koja su pronađena kod dječaka imala legalne dozvole.

„Roditelj tvrdi da je imao više komada oružja i da ih je držao zaključanim. Imao je više komada oružja iz 2016. i 2017. godine, i da je sef imao šifru”, rekao je Gašić, prenosi N1.

Kako je rekao, očigledno je da je dječak imao šifru sefa, čim je uspio da dođe do ta dva pištolja i tri okvira sa po 15 metaka.

Gašić je dodao da je, prema nezvaničnim informacijama, dječak išao u zajednički lov, i da je na taj način naučio da puca.

„U svakom slučaju i prema ocu će biti preduzete zakonom predviđene mjere“, dodao je Gašić.

Načelnik beogradske policije Veselin Milić kazao je da je dječak u osam sati i 42 minuta pozvao policiju, predstavio se i rekao da je pucao u više osoba.

On je rekao da je prvo pomoćnica direktora škole pozvala policiju i da su odmah upućene patrole.

“Sedam djevojčica i jedan dječak su ubijeni”, rekao je Milić i dodao da je oružje pronađeno na mjestu događaja.

Milić je naveo da je osumnjičeni već mjesec sve planirao i da je imao spisak, a da je odredio i prioritetne mete.

“Izabrao je učionicu istorije jer je ona bila blizu ulaza u školu, prvi čas je imalo njegovo odjeljenje, a pištolj i oružje je uzeo iz stana svoga oca”, naveo je Milić.

On je kazao da je do sada istraživanje pokazalo da je u torbi imao i četiri molotovljeva koktela.

Prema riječima Milića, dječak je po dolasku u školu odmah izvadio pištolj iz torbe i pucao u radnika obezbjeđenja D.V, zatim se okrenuo ka djeci i dežurnoj koja je sjedela za stolom i još dvije djevojčice koje je ubio, pa je nastavio hodnikom ka učionici istorije.

Milić je dodao da je dječak nakon toga usput mijenjao okvir, i odmah pucao ka nastavnici i ostalim učenicima.

“Izlazi iz učionice, odlazi do dvorišta škole, baca okvir iz pištolja i poziva policiju, a nakon toga ga hapsimo”, objasnio je Milić.

On je rekao da je dječak sam izjavio da je planirao da likvidira djecu, imao je spisak i sam je radio plan ulaza u školu, izlaza – što je nađeno na njegovom stolu.

“Skica izgleda kao iz video igrice i horor filma, ukazuje da je detaljno, po razredima škole, planirao kako da uđe i u koju učionicu, kako koje dijete da likvidira i po kom broju”, kazao je Milić, navodeći da je to naznačeno brojevima.

Zbog tragedije u OŠ „Vladislav Ribnikar“, u beogradskim osnovim i srednjim školama poslijepodne neće biti nastave, a sjutra će biti nastavljena po planu.

Vlada Srbije donijela je odluku o trodnevnoj žalosti u toj državi, od petka do nedjelje.

