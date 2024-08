Prevrnuo se čamac pun migranata na Drini, traga se za sedam osoba

Beograd, (MINA) – Čamac sa migrantima koji su iz Srbije pokušali da pređu rijeku između mjesta Drlača u Ljuboviji i Orlice u Zvorniku, prevrnuo se tokom noći na Drini, kazao je srpski ministar policije Ivica Dačić.

On je kazao da je događaj Granična policija Bosne i Hercegovina (BiH) prijavila srpkim kolegama oko pet sati jutros, prenosi N1.

Odmah po prijavi, na mjesto događaja su, prema riječima Dačića, upućeni pripadnici policije i Sektora za vanredne situacije i trenutno se intenzivno pretražuje rijeka i priobalje.

“Prema riječima migranata koji su došli do obale, u čamcu je bilo oko 25 osoba, a policija i vatrogasci-spasioci zatekli su na obali 18 osoba od kojih je troje djece”, kazao je Dačić.

On je rekao da osim pripadnika Policijske stanice Ljubovija i Sektora za vanredne situacije, u pretrazi učestvuju i pripadnici Stanice granične policije Ljubovija i Regionalnog centra granične policije prema BiH.

“Očekuje se i dolazak pripadnika Ronilačke jedinice Žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u cilju pronalaska ostalih iregularnih migranata”, dodao je Dačić.

