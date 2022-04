Birališta u Srbiji zatvorena, izlaznost oko 60 odsto

Beograd, (MINA) – U Srbiji je u 20 sati zatvorena većina birališta i počelo je prebrojavanje glasova.

Građani Srbije su danas mogli da glasaju za predsjednika države, narodne poslanike, kao i za lokalne skupštine u Beogradu, Boru i još 12 opština.

Srđan Bogosavljević iz Ipsosa je za RTS kazao da je, prema trenutnim projekcijama, izlaznost na izborima 59,7 odsto.

Pravo glasa na predsjedničkim i parlamentarnim izborima u Srbiji imalo je 6.502.307 birača.

