Najmanje 133 žrtve u napadu blizu Moskve

Moskva, (MINA) – Broj žrtava napada naoružanih ljudi na koncertnu dvoranu nadomak Moskve porastao je na 133, saopštili su ruski istražni organi.

Ekstremistička grupa Islamska država u petak je preuzela odgovornost za napad, a jedan američki obavještajni zvaničnik rekao je za AP da su američke agencije potvrdile da ISIS stoji iza napada.

Rusko ministarstvo spoljnih poslova opisalo je događaj kao “krvavi teroristički napad”, prenosi Glas Amerike.

“Cijela svjetska zajednica ima obavezu da osudi ovaj monstruozni zločin”, poručila je portparolka ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin tvrdi da su četvorica privedenih muškaraca navodno krenula ka Ukrajini, nadajući se da će preći granicu.

On je, obraćajući se naciji, rekao da su se neki ljudi na ukrajinskoj strani pripremili da ih puste da pređu granicu iz Rusije.

Ukrajina je negirala bilo kakvu umiješanost u napad.

Savjetnik ukrajinskog predsjednika, Mihajlo Podoljak, objavio je na Telegramu da Ukrajina nema nikakve veze sa napadom nadomak Moskve.

