Žrijeb za EP 1. jula u Luksemburgu

Podgorica, (MINA) – Žrijeb za prvo Evropsko odbojkaško prvenstvo u konkurenciji mlađih seniora biće održano 1. juna u Luksemburgu, saopšteno je EVropske odbojkaške federacije (CEV).

Šampionat će od 12. do 17. jula biti odigran u poljskom Tarnovu, a pored Crne Gore i domaćina Poljske, učestvovaće i selekcije Srbije, Italije, Holandije, Francuske, Turske, Austrije.

Crna Gora je u trećem šeširu sa Austrijom, a nosioci grupa su domaćin Poljska i Italija, trećeplasirana selekcija na juniorskoj rang listi CEV.

U prvom šeširu nalaze se Holandija i Francuska, a u drugom Turska i Srbija.

Početak žrijeba zakazan je za 14 sati.

Žrijeb za prvo EP 2022. u konkurenciji mlađih seniorki na programu je istog dana u 11 sati.

Šampionat za mlađe seniorke biće odigran od 12. do 17. jula u Andriji i Čerinjoli, a plasman su izborili Italija, Srbija, Poljska, Austrija, Turska, Danska, Ukrajina i Izrael.

