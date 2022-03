Žižić osvojio titulu prvaka svijeta

Podgorica, (MINA) – Crnogorski profesionalni bokser Milorad Žižić osvojio je titulu prvaka svijeta u poluteškoj kategoriji, verzije WBU.

On je večeras u njemačkom Dorstenu pobijedio gruzijskog borca Meraba Gukasinija.

Do pobjede došao je nokautom u prvoj rundi.

Žižić je iz kontre pogodio Gruzijca, lijevima aperkatom i uzdrmao ga, nakon čega je serijom udaraca riješio pitanje pobjednika.

“Slijedi mala pauza i nadam se da ćemo titulu braniti u septembru u Nikšiću”, kazao je Žižić agenciji MINA.

Žižić se nakon više od pet godina i poraza od Amerikanca Džona Vera u Las Vegasu vratio u ring.

U profesionalnoj karijeri zabilježio je 13 pobjeda, od kojih šest nokautom.

Ima i dva poraza.

Bio je WBC šampion Mediterana i Omladinski prvak svijeta u IBF verziji.

Oba poraza u karijeri doživio je u Sjedinjenim Američkim Državama, u mečevima za titulu šampiona Amerike.

