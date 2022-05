Zeti tri srebra u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Takmičari Kik boks kluba Zeta sa tri srebrne medalje završili su nastup na međunarodnom turniru Trofej Beograda.

Srebrnim odličjem oktili su se Matija Radović, Lazar Madžarović i Ilija Vukčević, u dispilini lou kik.

Radović je u finalnom meču, kategorije do 67 kilograma, poražen od borca Kik boks kluba Tigar Karlovac, Leona Mušnjaka.

On je u polufinalu, prekidom u prvoj rundi, savladao Mirzu Mujanovića, člana Kik boks kluba Ilidža iz Sarajeva.

Od Madžarovića je u finalu (do 67) bolji bio Nikola Mikić iz Kik boks tima Džepina Beograd.

Vukčević je u finalu kategorije do 63 kilograma poražen od reprezentativca Srbije Uroša Neškovića.

Ekipu u Beogradu predvodili su treneri Milan Jovanović i Miodrag Krstić.

Krstić je kazao da su, bez obzira što je izostalo

najsnajnije odličje, zadvoljni nastupom, navodeći da su borci stekli veliko iskustvo.

“Očekivali smo više, ali izvući ćemo pouke i nastaviti sa radom do narednih takmičenja”, rekao je Krstić agenciji MINA.

On je najavio da će kik boksere Zete 15. maja učestvovati na državnom prvenstvu, kao i da ih početkom juna očekuje nastup na Svjetskom kupu u Budimpešti.

