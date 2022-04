Vaterpolo: Sjutra start finalne serije

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana i kotorskog Primorca utakmicom u Herceg Novom sjutra će početi finalnu seriju prvenstva Crne Gore.

U finalu igra se na tri dobijena meča.

Prema propozicijama, za trofej boriće se dvije prvoplasirane ekipe iz ligaškog dijela šampionata nakon 12 odigranih kola.

Jadran je ligaški dio završio na prvom mjestu sa 11 pobjeda, dvije više od Primorca.

Hercegnovski i kotorski tim ove sezone odigrali su osam međusobnih duela – četiri prvenstva, tri u Kupu Crne Gore i jedan u Regionalnoj ligi.

Uspješniji je bio Jadran i dobio pet mečeva, dok su tri pripala nekadašnjem prvaku Evrope.

U prvenstvenim duelima Jadran je slavio tri puta (8:6, 11:8 i 13:8), dok je Primorac upisao jedan trijumf (11:9).

U kupu Crne Gore obje ekipe slavile su po jednom

u prvoj fazi takmičenja (8:6 za Jadran i 6:5 za Primorac), dok je u finalu bolji bio Primorac (10:9) i nakon 12 godina osvojio trofej.

U Regionalnoj ligi jedini duel pripao je Jadranu 6:3.

Utakmica u Herceg Novom počeće u 19 sati.

Drugi meč finalne serije na programu je 9. aprila, a treći četiri dana kasnije.

Termini eventualnog četvrtog i petog meča biće naknadno određeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS