Uspješan nastup crnogorskih plivača u Zadru

Podgorica, (MINA) – Mladi crnogorski plivači Andrija Đurović, Iskra Dedivanović i Miljan Lončar sa 13 medalja završili su nastup na otvorenom paraplivačkom prvenstvu u Zadru, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Đurović, član plivačkog kluba OSI Talas iz Budve, osvojio je četiri zlatne medalje u kategoriji S9, u disciplinama 50 metara slobodno, prsno, leđno i delfin.

“To mu je donijelo i tri zlata i jedno srebro u generalnom plasmanu spojenih kategorija”, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Dedivanović, članica podgoričkog plivačkog kluba OSI Mako, u kategoriji S9 bila je zlatna na 50 metara leđno, dok je osvojila dvije bronze na 50 metara kraul i prsno.

Njen klupski drug Miljan Lončar je u kategoriji S10 osvojio dvije zlatne medalje u disciplinama 50 metara kraul i 50 metara leđno.

Crnogorske takmičare predvodili su trener Boško Radulović i Admir Hadžibegović.

Takmičenje u Zadru okupilo je više od 100 plivača iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Crna Gore i Hrvatske.

Organizator je bio Hrvatski paraplivački savez.

