Uspješan nastup Akademca u Ulcinju

Podgorica, (MINA) – Podgorički Tekvondo klub Akademac na tradicionalnom međunarodnom turniru u Ulcinju osvojio je 25 medalja trofej za drugo mjesto u ekipnooj konkurenciji u izvođenju formi.

Osvojeno je po pet zlatnih i srebrnih i 15 bronzanih medalja.

Turnir, koji je održan treći put, okupio je 548 takmičara iz 30 kluba i pet država, koji su se nadmetali u sportskoj borbi i izvođenju formi.

Akademac je u Ulcinju nastupio sa 33 takmičara.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS