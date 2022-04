UO otkazao učešća na šampionatima Balkana

Podgorica, (MINA) – Odbojkaški savez prinuđen je da odustane od nastupa na Balkanskim prvenstvima, nakon odluke Uprave za sport i mlade da im za 100 hiljada EUR smanji sredstva namijenja za sufinansiranje u 2022. godini, saopšteno je iz te asocijacije.

Navodi se da je Upravni odbor odlučio da se preskoče balkanski šampionati u konkurenciji pionirki, kadeta, kadetkinja, juniora i juniorki.

“Sredstva koja su našem Savezu opredijeljena od Uprave za sport i mlade, nijesu dovoljna i jednostavno onemogućavaju nastup naših mlađih selekcija na tako važnim takmičenjima”, piše u saopštenju.

Navodi se da pioniri jedini nastupe na Balkanskom prvenstvu za 2022. godinu, imajući u vidu da je Odbojkaški savez domaćin U17 Evropskog prvenstva 2023. godine za odbojkaše rođene 2007. godine i mlađe.

“Upravni odbor je da u sklopu priprema za EP naredne godine na Balkanskom prvenstvu nastupe samo pioniri”, saopšteno je iz Odbojkaškog saveza.

