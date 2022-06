Univerzum na Svjetskom kupu u Budimpešti

Podgorica, (MINA) – Kik bokseri Univerzuma učestvovaće na Svjetskom kupu, koji će od 2. do 5. juna biti održan u Sarajevu, saopšteno je iz rožajskog kluba.

Navodi se da će za Budimpeštu putovati šest takmičara, koji će se nadmetati u disciplinama kik lajt i lajt kontakt.

Nastupiće Jaman Kalac (do 47 kik lajt, preko 47 lajt kontakt), Ajas Kalač (do 42 kik lajt),

Iman Škrijelj (do 47 kik lajt i preko 47 Lajt kontakt), Hajrudin Đozgić (do 37, kik lajt), Nermina Škrijelj (do 60, kik lajt) i Amar Murić (do 52, kik lajt).

“Naporno smo radili da bi spremni dočekali i otputovali na tako prestižan turnir. Zahvalio bih se sponzorima i Opštini Rožaje”, saopšteno je iz rožajskog kluba.

Najavljeno je učešće više od 3.200 boraca iz 38 država.

