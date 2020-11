U subotu počinje Prvenstvo Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Duelom vaterpolista Budvanske rivijere i Jadrana u subotu počeće Prvenstvo Crne Gore za sezonu 2020/21, saopšteno je iz Vaterpolo plivačkog saveza.

Budvanski i hercegnovski tim ove sezone bili su rivali i u polufinalu Kupa Crne Gore.

Oba polufinalna duela pripala su Jadranu, koji je slavio 16:7 u Budvi i 12:10 u Herceg Novom.

Član Budvana, Blažo Mitrović kazao je da je Jadran favorit, ali i da će njegov tim biti mnogo spremniji nego u prethodna dva ovosezonska duela.

“Ove sezone imamo mladu ekipu, u kojoj momci žele da se dokazuju. Jadran je favorit, ali i mi smo radili na formi od kako je Kup prošao. Tako da ćemo sigurno doći pripremljeni da se borimo i pokažemo svoje najbolje lice”, rekao je Mitrović.

On je istakao da će prvensto ove sezone biti odigrano u izmijenjenom sistemu.

“Nama to odgovara jer više utakmica u prvenstvu će nam pomoći da se uigramo”, kazao je Mitrović.

Talentovani vaterpolista Jadrana, Đuro Radović očekuje mnogo zanimljiviju sezonu u odnosu na ranije.

“Biće dosta zanimljivije ove godine jer igra svako sa svakim, po dva puta, veći je izazov i biće teže doći do titule nego ranije. Nadamo se i vjerujemo u novu titulu, a i pripremamo se naporno za to. Sigurno da ćemo još vise dizati formu, uigravati i kroz ovo prvenstvo pripremati za mečeve Lige šampiona. To će biti novo veliko iskustvo za ovu mladu ekipu”, Rekao je Radović.

Subotnji duel u Budvi počeće u 18 sati.

Drugi duel prvog kola, između Katara i Primorca, je odgođen.