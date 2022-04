U četvrtak žrijeb za EP rukometašica

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore biće žrijebana iz drugog šešira na žrijebu za Evropsko prvenstvo, koje će biti odigrano od 4. do 20. novembra, saopšteno je iz Evropske rukometne federacije.

Žrijeb će biti održan u četvrtak u Ljubljani, a domaćini šampionata biće Slovenija, Sjeverna Makedonija i Crna Gora.

U Podgorici će biti igrani mečevi grupe B.

U drugom šeširu, osim Crne Gore, su još Holandija, Mađarska i Švedska.

Iz prvog šešira biće žrijebani Norveška, Francuska, Poljska i Danska, iz trećeg Slovenija, Sjeverna Makedonija, Njemačka i Hrvatska, a iz četvrtog Španija, Rumunija, Srbija i Švajcarska.

Mađarska će u grupnoj fazi igrati u grupi A u Ljubljani, Slovenija je u grupi B čiji domaćin je Celje, dok je Sjeverna Makedonija u grupi C u Skoplju.

Utakmice glavne runde igraće se u Ljubljani i Skoplju, dok će glavni grad Slovenije biti domaćin finalnog vikenda smotre najboljih 16 timova Starog kontinenta.

